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База данных ГИБДД всей России не работала больше суток

Больше суток база данных ГИБДД была недоступна. Технический сбой в работе ведомственных информационных ресурсов произошел из-за коммунальной аварии в серверных помещениях. Компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, залило водой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном восстанавливали серверы. В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме.

Поэтому 20 декабря объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Граждане могут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

# Актуальные новости

По материалам: irk

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