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Бесплатно в Forza Horizon 5 игрокам раздают по 5 Super Wheelspin

Бесплатно в Forza Horizon 5 игрокам раздают по 5 Super Wheelspin


Несколько дней назад Forza Horizon 5 получила звание «Игра года» от авторитетного портала IGN. Студия Playground Games решила разделить этот счастливый момент с игроками, предложив им в качестве бонуса 5 Super Wheelspin.

Если у вас установлена игра Forza Horizon 5, вы можете в личных сообщениях найти сообщение от разработчиков, в котором говорится о присуждении проекту звания «Игра года» от IGN. В том же сообщении, указано, что все игроки Forza Horizon 5 получают в качестве бонуса 5 Super Wheelspin.

Отметим, что раздача 5 Super Wheelspin началась еще в субботу, и к текущему моменту уже всем игрокам должно было поступить соответствующее сообщение от разработчиков Forza Horizon 5.


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Напомним, игра Forza Horizon 5 показала лучший старт в истории Xbox и Game Pass. Аудитория проекта на данный момент около 13 миллионов игроков, при этом 10 миллионов игра набрала всего за 10 дней.

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По материалам: newxboxone

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