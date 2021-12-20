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Битва обложек: Vogue против GQ

Битва обложек: Vogue против GQ

Сегодня в битве обложек идет борьба не только изданий, но и поколений. Мистер Биг, он же мужчина мечты Кэрри Брэдшоу из культового сериала нулевых "Секс в большом городе", выступает против героя зумеров — рэпера Lil Nas X.

Актер Крис Нот, который играл Мистера Бига в сериале и его продолжении, сейчас, впрочем, оказался в центре внимания не только из-за своей роли, но и из-за скандала с домогательствами — две женщины обвинили Нота в насилии. Спортивный бренд Peloton уже даже удалил рекламу с актером, но на цифровую обложку греческого Vogue актера успели поместить до скандала. Ну а рэпер Lil Nas X стал героем обложки GQ Middle East. Какой журнал добавили бы в свою коллекцию? Голосуем!


Крис Нот
Lil Nas X

Битва обложек: Vogue против GQ


Беру Vogue — Мистер Биг навсегда в моем сердцеВыбираю GQ с Lil Nas X — дорогу молодымОба классные
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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