Битва обложек: Vogue против GQ

Вадим Карасев

Сегодня в битве обложек идет борьба не только изданий, но и поколений. Мистер Биг, он же мужчина мечты Кэрри Брэдшоу из культового сериала нулевых "Секс в большом городе", выступает против героя зумеров — рэпера Lil Nas X.

Актер Крис Нот, который играл Мистера Бига в сериале и его продолжении, сейчас, впрочем, оказался в центре внимания не только из-за своей роли, но и из-за скандала с домогательствами — две женщины обвинили Нота в насилии. Спортивный бренд Peloton уже даже удалил рекламу с актером, но на цифровую обложку греческого Vogue актера успели поместить до скандала. Ну а рэпер Lil Nas X стал героем обложки GQ Middle East. Какой журнал добавили бы в свою коллекцию? Голосуем!





Битва обложек: Vogue против GQ

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