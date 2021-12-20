Более 10 тысяч человек подали заявки на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Студенты»

Продолжается приём заявок на Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проводится при поддержке Минпросвещения, информирует ведомство.

На сегодняшний день число участников превысило 10 тысяч человек, зарегистрироваться на официальном сайте studtrek.ru можно до 15 января 2022 года.

«Студенческие коллективы всегда отличались своей активной жизненной позицией и стремлением проявить в себя и конкурсах, и в соревнованиях, и в любых других активностях, которые прекрасно раскрывают и талант, и мастерство. Поэтому мы стараемся сделать всё для того, чтобы таких возможностей у ребят было как можно больше. Теперь свой масштабный Всероссийский конкурс получили и все те, кто стремится вырасти и реализовать себя настоящим педагогом, тем, кому уже в самое ближайшее время предстоит не только открывать школьникам двери в образование, в предметные знания, но и формировать личность ребёнка. Я приветствую всех участников – это ваш первый большой конкурсный этап – и желаю каждому из вас пройти его максимально ярко», – прокомментировал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Конкурсантам предстоит пройти дистанционное тестирование (функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты). В очные окружные полуфиналы в федеральных округах пройдут молодые люди, продемонстрировавшие лучшие результаты. Победители встретятся в финале.

Призёры смогут пройти образовательные программы и стажировки в Международном детском центре «Артек» и Всероссийском детском центре «Смена», а также получат подарки от партнёров конкурса.

Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школы». Лауреаты также смогут бесплатно отправиться в туристические проекты по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Среди вузов по количеству заявок на сегодняшний день лидирует Уральский государственный педагогический университет, также в пятёрку вошли Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Волгоградский государственный медицинский университет, Московский городской педагогический университет и Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого. В топ-5 организаций среднего профессионального образования входят Педагогический колледж № 8, Педагогический колледж № 1 имени Н.А. Некрасова и Педагогический колледж № 4 из Санкт-Петербурга, Каменский химико-механический техникум из Ростовской области и Калужский технический колледж.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».