ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке

Российский центробанк намерен законодательно урегулировать правила обращения криптовалют. Об этом заявил зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, пишет "ТАСС".

По его словам, в центробанке считают, что жители РФ и представители бизнеса могут владеть криптовалютой и хранить ее, но не через отечественную инфраструктуру или посредников.

Чистюхин подчеркнул, что более подробную позицию по отношению к криптоактивам ЦБ в ближайшее время представит в отдельном документе:

"В этом докладе будут наши подходы, связанные с тем, какое место для криптовалюты мы видим на российском финансовом рынке. Даю подсказку - мы не видим место криптовалюте на российском финрынке".

Ранее СМИ со ссылкой на близкие к регулятору источники сообщили, что российский центробанк собирается запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков финансовой стабильности. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не поддерживает вложения в подобные активы.

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