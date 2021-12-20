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ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке

ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке


Российский центробанк намерен законодательно урегулировать правила обращения криптовалют. Об этом заявил зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, пишет "ТАСС".


По его словам, в центробанке считают, что жители РФ и представители бизнеса могут владеть криптовалютой и хранить ее, но не через отечественную инфраструктуру или посредников.


Чистюхин подчеркнул, что более подробную позицию по отношению к криптоактивам ЦБ в ближайшее время представит в отдельном документе:


"В этом докладе будут наши подходы, связанные с тем, какое место для криптовалюты мы видим на российском финансовом рынке. Даю подсказку - мы не видим место криптовалюте на российском финрынке".


Ранее СМИ со ссылкой на близкие к регулятору источники сообщили, что российский центробанк собирается запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков финансовой стабильности. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не поддерживает вложения в подобные активы.


https://forklog.com/eksperty-zapret-bitkoina-v-rf-ne-imeet-smysla/
# Экономика

По материалам: ForkLog

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