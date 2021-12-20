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ЦБ РФ: прототип платформы цифрового рубля готов

ЦБ РФ: прототип платформы цифрового рубля готов


Прототип платформы цифрового рубля уже готов, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Об этом сообщает "Интерфакс".


ЦБ РФ начнет тестировать операции с цифровой валютой в рамках первого этапа пилота с 12 банками в январе, добавила Скоробогатова. Как сообщалось в июне, первыми в тесте поучаствуют Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Ак Барс Банк, банк «ДОМ.РФ», СКБ-банк, банк «Союз» и ТКБ-банк.


Напомним, Банк России представил посвященный выпуску цифрового рубля доклад в октябре 2020 года. Актив должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными.


https://forklog.com/obshhedostupnost-i-otslezhivaemost-kakim-bank-rossii-vidit-tsifrovoj-rubl/

Ожидается, что цифровую валюту от ЦБ запустят до 2030 года.


Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль может стать полноценной заменой криптовалют для россиян.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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