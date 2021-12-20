Cертификация МС-21 может затянуться из-за погоды

Вопрос соблюдения запланированных сроков сертификации самолета МС-21 зависит от дат окончания программы испытательных полетов и скорости принятия решения контролирующим органом — Росавиацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Тем не менее, Минпромторг обещает сделать все возможное, чтобы успеть сертифицировать самолет в этом году.

Денис Мантуров:

— Я не могу ответить за погоду при сертификационных испытаниях, потому что до конца должны всю программу отлетать. А второе — не могу ответить за работу самой Росавиации. Мы рассчитываем и надеемся, сделаем все возможное.

Ранее сообщалось, что сертификацию самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, должны завершить в декабре 2021 года. Впервые самолет МС-21-300 поднялся в воздух 28 мая 2017 года, а уже в конце 2019 года осваивать воздушные просторы стал четвертый опытный МС-21-300. В конструкции МС-21 использованы современные материалы, в том числе композиционные, что привело к заметному снижению веса самолета, а передовая конструкция крыла обеспечила ему значительные преимущества в аэродинамике. Создается МС-21 корпорацией «Иркут», головным предприятием по этому проекту выступает Иркутский авиационный завод. Корпорация уже имеет 175 твердых заказов от отечественных компаний на поставку МС-21.

Иркутская компания получит заем для производства комплектующих для МС-21

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