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Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это

Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это

Субодх Кумар Сингх – известный индийский врач, работающий в направлении хирургии. Он детский доктор, который помогает малышам, родившемся с таким дефектом, как «волчья пасть».

За долгие годы профессиональной деятельности он провел около 38 тысяч хирургических вмешательств, при этом не взяв с родителей и копейки.

Благодаря такому отношению к работе, доктор сделал больше добрых дел, чем кто-либо – он изменил жизни малышей.

Дефекты губ и неба – врожденное состояние, возникающие в результат ошибки в развитие еще в брюшной полости матери. Такие дефекты становятся причиной низкого качества жизни мальчиков и девочек.

С ними нет возможности питаться молоком их груди матери, они являются причиной издевательств со стороны сверстников и некоторых взрослых людей.

Во многих случаях такую проблему можно исправиться посредством методов пластической хирургии, но стоимость операций настолько высока, что собрать деньги на лечение способны не все семьи. Именно по этой причине индийский доктор помогает маленьким пациентам совершенно бесплатно.


«Я родился в малообеспеченной семьи, и это позволило мне стать честным человеком, понимающим проблемы людей, которые живут с заплаты до зарплаты. Я смог стать пластическим хирургом и уже много лет помогают тем, кто в этом нуждается» – говорит врач.


# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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