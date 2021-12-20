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Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег

Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов рассказал, что садовые некоммерческие товарищества (СНТ) за неубранный снег на своей территории ответственности не несут. Однако бывают случаи, когда за это получают штрафы, как физические, так и юридические лица.

"В системе действующего законодательства предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности. Во взаимосвязи с положениями правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) действия, бездействия правообладателей земельных участков, которые привели к ненадлежащему техническому содержанию (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к целому ряду объектов, являющихся источниками наружного противопожарного водоснабжения", - уточнил эксперт в интервью с агентством "Прайм".

Перекрытие подъезда к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения является правонарушением. За него могут получить наказание и граждане и юрлица.

Таким образом, если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будут квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Пренебрегшему уборкой снега гражданину грозит штраф от 2 до 3 тыс. руб, должностным лицам - от 6 до 15 тыс. руб, предпринимателям без образования юрлица - от 20 до 30 тыс.руб, а юридическим лицам от 150 до 200 тыс. руб.

Ранее Ruposters писал, что Госдума приняла закон о взысканиях до 200 тыс. рублей за ограничение доступа к газовому оборудованию.

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По материалам: uposters.ru

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