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DeFi-платформа Lido интегрировала ценовые данные от Chainlink

DeFi-платформа Lido интегрировала ценовые данные от Chainlink


Стейкинговый сервис Lido добавил поддержку ценового канала Chainlink Price Feed для токена stETH, чтобы облегчить использование актива в других DeFi-протоколах. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.


"С ценовым каналом для пары stETH/USD в мейннете Ethereum теперь DeFi-проекты могут ссылаться на оракул Chainlink, чтобы в режиме реального времени получать котировки stETH для выполнения ключевых ончейн функций", — говорится в заявлении.


Токены stETH представляют собой заблокированные для ликвидного стейкинга на платформе средства в Ethereum. Кроме ETH платформа также поддерживает LUNA и SOL.


Команда Lido рассчитывает, что для пользователей применение ценового канала откроет возможность получать "нормальное вознаграждение" за стейкинг, используя stETH в качестве обеспечения в DeFi. Решение также призвано облегчить добавление поддержки актива проектам.


Согласно заявлению, Price Feed stETH/USD уже используют такие протоколы, как Aave, Compound и Enzyme.


В будущем разработчики планируют интегрировать Chainlink Price Feed для других инициатив, включая ценовые оракулы для bLUNA и stSOL, а также активов новых блокчейнов. Проект намерен добавить поддержку сетей Polkadot, Avalanche и Matic.


Команда Lido также изучает возможность автоматизации некоторых функций смарт-контрактов с помощью решения Chainlink Keepers.


Напомним, в сентябре платежная компания Crypto.com интегрировала ценовые каналы Chainlink в свой DeFi-кошелек.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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