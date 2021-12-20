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Депардье обвинила в изнасиловании 25-летняя актриса, назвав себя "жертвой великого российского актера"

Депардье обвинила в изнасиловании 25-летняя актриса, назвав себя "жертвой великого российского актера"

72-летний Жерар Депардье попал в очередной скандал. Артиста обвинила в изнасиловании 25-летняя актриса из Канады Шарлотта Арнольд, сообщает France News Live.

По словам звезды телесериала "Расследования Френки Дрейк", она оказалась "жертвой великого российского актера", отмечает "Газета.ру". Об этом женщина заявила на своей странице в твиттере.

"Я жертва Депардье… Прошел целый год с тех пор, как ему было предъявлено обвинение. Я больше не могу молчать", — написала Шарлотта Арнольд.

Как отметила актриса, инцидент произошел еще летом 2018 года. С того августа она хранила молчание, но, по ее словам, "молчание хоронит ее заживо".

Сам Депардье отрицает обвинение. Адвокаты знаменитости объявили, что собираются отстаивать интересы популярного артиста в судебном порядке.

Напомним, обвинение было предъявлено знаменитому актеру еще 16 декабря прошлого года. По словам девушки, она дважды подверглась насилию в доме Жерара Депардье в Париже.

Как отмечается, актер помогал ей с карьерой в киноиндустрии и в оба вечера предлагал коллеге отрепетировать пьесу, но, по данным источников, в его поведении "не было ничего профессионального".

Сам артист в свое время опровергал обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Тогда власти не выявили состава преступления, так что следствие прекратили в июне 2019 года. Однако в августе 2020-го парижская прокуратура потребовала возобновить дело. В октябре прошлого года сообщалось, что судебный следователь в результате возобновил расследование.

Как писал ранее Ruposters, нетрезвый Депардье признался полиции, что хочет в Россию.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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