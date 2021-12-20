Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Депутат Госдумы попросил ФАС проверить цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


10:37  Автор: Кристина Стащенко



Первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов («Единая Россия») направил депутатский запрос руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой поручить территориальным подразделениям проверить цены в частных лабораториях на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19. Об этом сообщает его пресс-служба. 

Причиной для этого стали обращения к депутату, поступавшие от жителей регионов через соцсети. В них говорится, что медучреждения, в которых можно сдать ПЦР-тесты или анализы на антитела, резко увеличили цены на эти услуги. В частности, в Санкт-Петербурге еще в ноябре такие исследования стоили максимум 1500 рублей, при этом клиенты получали результат в день сдачи анализа. Теперь же в некоторых лабораториях цены поднялись до 4000 рублей за одно исследование.

В Москве продлили срок действия QR-кодов переболевших COVID-19


По словам депутата, в условиях действия в некоторых регионах антиковидных ограничений, подорожание соответствующих анализов станет для граждан сильной финансовой нагрузкой. «Необоснованное завышение цен на указанные услуги фактически лишает возможности граждан на проведение тестов на антитела и, как следствие, на получение медицинских сертификатов», — подчеркивается в запросе депутата.

В связи с этим Романов попросил Шаскольского взять ситуацию на особый контроль, проверить механизм ценообразования и предотвратить дальнейшее подорожание анализов.

«Тысячи частных клиник по всей стране ведут себя как биржевые спекулянты, немедленно реагируя на любое отрицательное колебание эпидемической обстановки повышением цен на свои услуги. Считаю, что государство обладает всеми необходимыми ресурсами, в первую очередь, правовыми, для того, чтобы разрушить отраслевой сговор, жертвами которого могут стать миллионы граждан по всей стране, и привлечь виновных к ответственности», — резюмировал Романов. 


Читайте также:

• Голикова рассказала, как могут скорректировать законопроект о QR-кодах • Регионам направили рекомендации по посещению соцучреждений в условиях пандемии

Ранее в ЛДПР предложили установить предельную стоимость ПЦР-тестов. 

Кроме того, в июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору сократить сроки передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг до двух часов с момента их готовности. 



#коронавирус

Ещё материалы: Михаил Романов


146
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Депардье обвинила в изнасиловании 25-летняя актриса, назвав себя "жертвой великого российского актера"
Депардье обвинила в изнасиловании 25-летняя актриса, назвав себя
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
В Роспотребнадзоре РФ изучают опыт других стран по штрафам за отказ от вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре РФ изучают опыт других стран по штрафам за отказ
Евгений Хвалько покинул пост главного тренера «Байкал-Энергии»
Евгений Хвалько покинул пост главного тренера «Байкал-Энергии»
За сутки в Иркутской области зафиксировали 580 новых случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зафиксировали 580 новых случаев COVID-19
В Иркутской области финансирование программы «Народные инициативы» увеличили на 330 миллионов рублей
В Иркутской области финансирование программы «Народные инициативы»
4500 марок в виде снежинок поступили в почтовые отделения Иркутской области
4500 марок в виде снежинок поступили в почтовые отделения Иркутской
5 мифов об оружии, которые укоренились в нашем сознании благодаря кино
5 мифов об оружии, которые укоренились в нашем сознании благодаря кино
Товары из СССР, которые на Западе разметали, как горячие пирожки
Товары из СССР, которые на Западе разметали, как горячие пирожки
Женщина купила кольцо за 100 рублей, а теперь сможет продать его в 2000 раз дороже и на это есть причина
Женщина купила кольцо за 100 рублей, а теперь сможет продать его в
Команда Cloud9 стала первым чемпионом в мире по Halo Infinite
Команда Cloud9 стала первым чемпионом в мире по Halo Infinite
Свайный фундамент — металлические забивные сваи
Свайный фундамент — металлические забивные сваи

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 декабря 2021 года
Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в Ethereum
Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в
Екатерина Климова сводила на балет старших детей и удивила прическами сыновей
Екатерина Климова сводила на балет старших детей и удивила прическами
Итоги недели: в МВФ призвали регулировать криптовалюты, а ФРС допустила три повышения ключевой ставки в 2022 году
Итоги недели: в МВФ призвали регулировать криптовалюты, а ФРС
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, которого критикуют за слова о "несчастливом" браке с Дженнифер Гарнер
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, которого критикуют за слова

Еще по теме

В Ростовской области начнут проводить тесты на антитела к COVID-19
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
Антитела к COVID-19 могут жить лишь несколько месяцев - ученые
Американских военных протестируют на антитела к коронавирусу