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Депутаты обсудят, как Fan ID повлияет на безопасность спортивных мероприятий

Депутаты обсудят, как Fan ID повлияет на безопасность спортивных мероприятий

00:13  Автор: Виктория Карташева



Госдума 17 декабря приняла законопроект о введении персональных карт болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных соревнований. Как это повлияет на обеспечение безопасности таких мероприятий, обсудят депутаты в ходе круглого стола «В чём суть спора о введении в России персональных карт болельщиков (Fan ID)?» в пресс-центре «Парламентской газеты» 20 декабря.

В дискуссии примут участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов; член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев; член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков; председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России д.ю.н. Сергей Алексеев.

Кроме того, эксперты обсудят, кому и на каком основании могут отказать в оформлении карты или приостановить её действие, а также нужно ли вводить аналогичные пропуски для посещения других массовых, культурных мероприятий и фестивалей. 

Мероприятие начнется в 12:00. Вопросы можно задать через специальную онлайн-форму или прислать по адресу [email protected]



#спорт

Ещё материалы: Дмитрий Певцов , Бийсултан Хамзаев , Роман Терюшков


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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