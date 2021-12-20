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Дети из Сирии начали знакомиться с русской культурой в «Интердоме»

Дети из Сирии начали знакомиться с русской культурой в «Интердоме»

В Международном центре образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой в городе Иваново прошёл «Урок дружбы». В нём приняли участие 14 детей-сирот из Сирии, родители которых погибли в ходе военных действий на территории этой страны. Реализацию гуманитарного проекта обеспечивает Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

На «Уроке дружбы» ребята уже начали знакомиться с местными традициями: им рассказали о русских забавах, национальной кухне и народных ремёслах. Школьники нарисовали русскую матрёшку, а позже писали свои имена на листочках берёзы, чтобы закрепить дружбу между двумя народами.

В «Интердоме» сирийские дети-сироты пройдут трехмесячное обучение по краткосрочным образовательным программам. Школьников сопровождают два педагога-сирийца, которые помогут ребятам адаптироваться. Они будут вести уроки арабского языка и ещё два предмета, за изучение остальных предметов общеобразовательной программы отвечают учителя «Интердома». Ребята побывают на экскурсиях в Москве и городах Золотого кольца России. Поддержку ребятам, приехавшим из зоны боевых действий, окажут профессиональные психологи.

Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой является оператором гуманитарного проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом». Сегодня уже более 240 российских педагогов преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии.

# Общество

По материалам: edu.ru

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