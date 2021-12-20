Дети Марии Максаковой отсудили у нее квартиру

44-летняя оперная певица Мария Максакова осталась без элитной недвижимости. Бывшая солистка Мариинского театра с весны судилась с родными детьми. Людмила и Илья заявили о своих правах на семикомнатную квартиру в Москве стоимостью 200 миллионов рублей. Роскошное жилье подарил артистке ее отец — бизнесмен Петер Игенбергс. На фоне скандала с нелегальной продажей апартаментов Мария переписала их на сына и дочь, а те позже потребовали всё передать им. Битва за 260-метровую квартиру на Краснопресненской набережной окончательно рассорила членов известной семьи. Сегодня стало известно, что Максакова потерпела поражение в суде с наследниками. Во время очередного заседания по громкому делу закон встал на сторону Ильи и Людмилы, а также их отца Владимира Тюрина. Певица объяснила, что в ее деле не были учтены важные детали. Мария указала на то, что оформила жилье на детей против своего желания. «Во-первых, я всячески доказывала, что в процедуре дарения нет моей собственной воли. Все-таки это процесс в первую очередь добровольный! Также я подала заявление об отказе дочерью Люсей от иска ко мне — имею на это полное право, так как являюсь таким же ее законным представителем, как и отец», — заверила дочь актрисы Людмилы Максаковой. Она приготовилась к тому, что ее будут проверять на вменяемость. Об этом артистку попросили еще осенью. Но экспертизы не было. «Не провели ни психиатрическую, ни почерковедческую экспертизы, хотя первая была назначена самим же судом. Но главное, что почему-то отбросили в сторону: сделка по передаче квартиры уже была ранее совершена в отношении другого лица, поэтому не должна иметь юридической силы», — отметила оперная дива.Мария Максакова Многодетная мать уточнила, что судья Артем Кузьмичев отказался привлечь и маленького Ваню Вороненкова. По словам Максаковой, ее младший сын и есть истинный собственник квартиры в качестве третьего лица. За сутки до того, как Марию заставили подарить жилье Илье и Людмиле, подписав документы на пляже в Одессе, артистка уже переписала недвижимость на Ваню. Это были последние квадратные метры звезды сцены. Теперь она и пятилетний Ваня буквально остались на улице, сообщает «СтарХит». Вместе с тем, Владимир до сих пор не обеспечил детей имуществом. Мария заверила, что средств для этого ее бывшему возлюбленному хватает. «Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ. Пять лет назад он отобрал у меня Люду и Илью. За это время не оформил на них ни счетов, ни недвижимого имущества, ничего. Они просто у него живут, едят. При этом мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс, а наши отношения разрушаются навсегда», — добавила Мария. Она готовится обжаловать решение суда.