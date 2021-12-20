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Digital Foundry: как работает трассировка лучей в Marvel’s Guardians of the Galaxy на Xbox Series X

Digital Foundry: как работает трассировка лучей в Marvel’s Guardians of the Galaxy на Xbox Series X


Разработчики Marvel’s Guardians of the Galaxy несколько недель назад выпустили обновление для своего проекта на приставках нового поколения — Xbox Series X и Playstation 5. С этим обновлением игра получила поддержку трассировки лучей. Теперь игроки на мощных консолях нового поколения могут выбрать один из трех режимов работы: режим качества с трассировкой лучей при 30 FPS, режим качества без трассировки лучей при 30 FPS, режим производительности при 60 FPS.

Ранее (до выхода обновления с трассировкой лучей) портал Digital Foundry уже сравнивал работу Marvel’s Guardians of the Galaxy на консолях нового поколения. Теперь же они выпустили отдельный ролик, в котором можно посмотреть на сравнение графики в игре — с трассировкой лучей и без трассировки лучей. Как отмечают специалисты, игра с трассировкой лучей на новых консолях предлагает динамическое разрешение от 2880x1620 до 3840x2160. На Xbox Series X и Playstation 5 данный режим работает примерно одинаково.


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Что касается приставки Xbox Series S, она режим с трассировкой лучей не получила. Напомним, что после выхода на Xbox Series S в игре Marvel’s Guardians of the Galaxy был режим 60 FPS, а после его убрали. Далее разработчики вернули этот режим, и сейчас он имеется, но игра работает с ним не лучшим образом.

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По материалам: newxboxone

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