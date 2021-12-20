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Дмитрий Шепелев заступился за звезду, которую обвинили в изнасиловании

Дмитрий Шепелев заступился за звезду, которую обвинили в изнасиловании
Ведущий Дмитрий Шепелев не верит? что известный актер - насильник. Известный телеведущий высказался в поддержку американского актера Криса Нота. Российский шоумен уверен, что звезда сериала «Секс в большом городе» стала жертвой оговора. Женщинам, которые обвиняют 67-летнего артиста в изнасилованиях, Шепелев не верит. В «Сторис» личного микроблога Дмитрий Шепелев отметил, что дамы, которые называются пострадавшими от действий Нота, ведут себя очень обдуманно. Свои заявления жертвы сделали на фоне возросшей популярности артиста – сразу после премьеры сиквела «Секса в большом городе» «И просто так», сообщает Woman.ru.
Дмитрий Шепелев Дмитрий не исключает, что женщины, рассказывающие о пережитом насилии, пытаются нажиться на скандале. «Очередная отвратительная манипуляция, безмозглая итерация MeToo», – взорвался от негодования Шепелев. Как писали на днях две женщины обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. Своими историями дамы поделились на условиях анонимности. Позднее всплыл третий эпизод. Американка утверждает, что Крис Нот надругался над ней 11 лет назад, когда она только отпраздновала 18-летие. Жертва познакомилась с артистом в ресторане, где работала. По словам женщины, звезда «Секса в большом городе» пыталась овладеть ею прямо на кухне заведения, но она успела убежать. По словам пострадавшей, Крис Нот не слышал слова «нет».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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