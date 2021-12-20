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Dying Light 2 Stay Human получит «обрезанную» версию в Германии

Dying Light 2 Stay Human получит «обрезанную» версию в Германии


До релиза Dying Light 2 Stay Human остается пара месяцев, и издательство Techland уже подает заявки на получение рейтинга. Стала известна интересная деталь, связанная с версий игры Dying Light 2 Stay Human для Германии. Похоже, проект для немецкой аудитории будет существенно отличаться от того, что выйдет на остальных рынках.

Портал xboxdynasty сообщает, что базовая версия Dying Light 2 Stay Human не смогла получить рейтинг USK, «несмотря на многочисленные попытки и исчерпание всех имеющихся у компании [Techland] законных средств». Из-за этого в цифровом формате в Германии выйдет Dying Light 2 Stay Human «обрезанная и подверженная цензуре» версия игры. Отмечается, что немецкоязычная полноценная версия игры на дисках будет доступна у всех крупных розничных продавцов в Австрии и Швейцарии.

Чем будет отличаться цензурированная немецкая версия Dying Light 2 Stay Human от обычной:



В немецкой версии обезглавливание и расчленение противников-людей отключено.



В немецкой версии игроки не могут убивать нейтральных NPC.



Игроки из Германии смогут играть в кооперативном режиме только в пределах своего региона.

Отмечается, что на сюжет, ход игры и основной игровой процесс цензурирование никак не повлияет.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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Dying Light 2 Stay Human получит «обрезанную» версию в Германии
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