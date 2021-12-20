Екатерина Климова возмутила россиян своим постом

Актриса Екатерина Климова прорекламировала неправдоподобные услуги. Актриса опубликовала на своей странице в «Инстаграм» пост, в котором разрекламировала кредитные услуги одного из отечественных банков. Артистка утверждает, что это предложение очень кстати для тех, кто хочет купить близким подарки к Новому году. Климова уверяет, что процентная ставка по кредиту составит всего лишь 5.9%.Екатерина Климова Однако подписчики не спешат ввязываться в долговую яму. Аудитория актрисы возмутилась тем, что она предлагает им ввязываться в сомнительные истории. Ведь россияне столько горя хлебнули из-за кредитов. Все знают, что бывает, если хотя бы немного просрочить выплату. Придется бегать от всевозможных коллекторов, которые не стесняются применять к должникам как психологическую, так и физическую силу. По мнению фолловеров, Климова просто решила нажиться на несведущей аудитории, которая доверилась артистке. Также Екатерину подловили на лжи, ведь она лукавит, говоря и выгодных условиях займа. «Сама бери кредит, нам не надо», «Не позорьтесь. Люди и так выживают», «Кредиты – это вообще дне», «Людей в заморочки толкаешь», «Да, загоняйте нас в долги», «Ключевая ставка 8,5, а кредит под 5,9? Странно», «Народ вас любит, а вы с ним так», – возмущаются фанаты.