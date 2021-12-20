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Екатерина Стриженова посоветовала дочке-имениннице слушать советы родителей

Екатерина Стриженова посоветовала дочке-имениннице слушать советы родителей
Телеведущая Екатерина Стриженова поделилась фото красавицы-дочери. Александре накануне исполнился 21 год. Знаменитые супруги Екатерина и Александр Стриженовы — дважды родители. 19 декабря их младшая дочь отпраздновала день рождения. Звездная мама посвятила имениннице теплое поздравление в личном блоге и опубликовала стильное фото с ней. Екатерина Стриженова посоветовала Александре все-таки иногда прислушиваться к мнению родителей. Поклонники отметили, что у супругов выросла очень красивая дочь.
Екатерина Стриженова с дочерью Александрой «Доченька, как хорошо, что ты появилась на свет!!! Радуйся каждому дню, береги друзей, цени профессионалов и хотя бы иногда прислушивайся к тому, что говорят родители!!! С Днём Рождения, Александра!»— написала телеведущая. «Очень красивая», «С днем рождения доченьку-красавицу! 😍 И маму 💐 с папой!», «Красавица-дочка у красивых родителей! Поздравляем!🌹🌹🌹», «Какие вы красивые! С днём рождения Александры!!!❤️❤️❤️», «Какие красивые! Дочка на маму похожа очень!», «Боже мой! Как быстро летит время! С днём рождения, милая девочка!»,  «Девочка красивая, но похожа больше на папу», «Папина дочка», «Красавица, очень похожа на маму», «Какая прекрасная у вас дочь ❤️. Счастья и любви!», «Какие же вы красивые, мама и взрослая дочь!!! Здоровья и счастья!» — откликнулись поклонники в Instagram.
Александра Стриженова День рождения дочери Стриженовы отпраздновали в стильном ресторане с живой музыкой Memo Dine & Bar.
Александр Стриженов целует дочку-именинницу Младшая дочь знаменитых родителей учится в МГУ на социологическом факультете. Однако Александра пробует свои силы и в других профессиях. Сейчас девушка проходит стажировку в известном журнале о моде, светской жизни «Tatler». Отметим, семья Екатерины и Александра Стриженовых для многих является примером. Супруги уже больше 30 лет счастливы в браке. В 1988 году у звездной пары родилась старшая дочь Анастасия. Девушка в 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. В 2018 году у них появился на свет сын. Мальчика назвали в честь отца.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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