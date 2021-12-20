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Елизавета Боярская похвасталась подарками от родных

Елизавета Боярская похвасталась подарками от родных
Актриса Елизавета Боярская сегодня отмечает 36-ой день рождения. Муж, родители и дети уже поздравили именинницу. Елизавета Боярская сегодня празднует 36-летие. Получать подарки и поздравления от родных она начала еще в полночь. Актриса поговорила с родителями, получила роскошный букет от мужа — Максима Матвеева, а также приятный сюрприз от сына. Андрей написал трогательный портрет своей мамы.
Елизавета Боярская показала подарки родных «Ну, понеслась! Первыми поздравили мама с папой, дети и любимый муж, который подарил роскошный букет», — поделилась Боярская в Instagram. Помимо цветов Матвеев порадовал жену нежным признанием в любви. В своем Instagram он публично рассказал о своих чувствах к любимой.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «С Днём Рождения, девчонка!!!🤪🎂🎉💐Спасибо, что ты у меня есть, что ты есть у нас!!! Обожаю!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️»,— обратился Максим к имениннице. Ещё актер поделился серией снимков из личного архива, на которых его супруга выглядит очень счастливой. Друзья пары присоединились к поздравлениям и пожелали Боярской каждый день просыпаться с улыбкой на лице. В начале декабря, напомним, семья Боярской отмечала другой праздник. Младшему сыну Елизаветы — Григорию исполнилось три года. Актриса организовала скромную домашнюю вечеринку для именинника. Стоит отметить, что супруги ограждают ребенка от лишнего внимания и пока что официально не представили его публике.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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