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Евгений Хвалько покинул пост главного тренера «Байкал-Энергии»

Евгений Хвалько покинул пост главного тренера «Байкал-Энергии»

По совместному решению руководства хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и Евгения Хвалько главный тренер команды 18 декабря вернулся в Иркутск из Нижнего Новгорода. В матче с нижегородским «Стартом» исполнял обязанности главного тренера Константин Савченко. Об этом сообщается на сайте клуба.

Причина отстранения не указана. В ближайшие дни руководство примет и озвучит решение о дальнейших планах в отношении тренерского штаба команды.

19 декабря «Байкал-Энергия» одержала победу в матче с нижегородским «Стартом» со счетом 4:3.

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По материалам: irk

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