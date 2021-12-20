Евгений Хвалько покинул пост главного тренера «Байкал-Энергии»

По совместному решению руководства хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и Евгения Хвалько главный тренер команды 18 декабря вернулся в Иркутск из Нижнего Новгорода. В матче с нижегородским «Стартом» исполнял обязанности главного тренера Константин Савченко. Об этом сообщается на сайте клуба.

Причина отстранения не указана. В ближайшие дни руководство примет и озвучит решение о дальнейших планах в отношении тренерского штаба команды.

19 декабря «Байкал-Энергия» одержала победу в матче с нижегородским «Стартом» со счетом 4:3.