Figment привлек $110 млн при оценке в $1,4 млрд

Поставщик инфраструктурных блокчейн-решений Figment привлек $110 млн в рамках раунда финансирования Серии С. Инвесторы оценили компанию в $1,4 млрд.

Figment is super excited to share the news that we closed a $110m Series-C round to further accelerate the growth of Web 3 🥳 🦄https://t.co/6pkYJCgs3R