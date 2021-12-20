Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Астрологические прогнозы — отличный инструмент для тех, кто любит планировать дела заранее. Прогноз от Павла Глобы хорош вдвойне, ведь это астролог с огромным опытом и нестандартным подходом к составлению прогнозов.

Стоит сказать отдельное спасибо порталу Woman’s day, который поделился с нами мыслями эксперты относительно грядущей недели. Что касается непосредственно периода с 20 по 26 декабря, то его можно считать одним из самых важных за последние пару месяцев. Не исключено, что многие из нас поймут, насколько сильно были неправы в прошлом или, наоборот, обретут уверенность в выбранном пути.

Овен

Первые два дня недели для представителей данного Знака Зодиака станут очень опасными, поскольку звезды будут не на их стороне. Из-за этого с первых минут понедельника Овнам стоит начать бороться с негативными мыслями. В этом им помогут три эффективных метода. Астролог настоятельно советует в эти два дня и в целом на неделе находить побольше времени для общения с близкими, со второй половинкой. Спокойное времяпрепровождение поможет сохранить хорошее настроение и удачу. На работе и в бизнесе стоит трудиться, не покладая рук. Все усилия окупятся.

Телец

Финансовая сторона жизни для Тельцов станет самой важной в период с 20 по 26 число. Это значит, что можно пользоваться практиками по привлечению денег, искать новую работу. Заключать сделки, открывать бизнес. Продвигать новые идеи и совершать дорогостоящие покупки. Не нужно бояться менять обстановку. Это поднимет Тельцам настроение, сделает их счастливее. Хорошо, если можно будет куда-то отправиться со второй половинкой. Это укрепило бы отношения и помогло бы избавиться от рутины. Всем, кто находится в поисках любви, стоит начать действовать максимально активно.

Близнецы

У Близнецов в период с 20 по 26 число начинается период, когда нельзя терять уверенности в себе. Все то, что был спланировано ранее, должно осуществиться. Чтобы вероятность этого была выше, необходимо бороться с мыслями, которые программируют любого человека на болезни и неудачи. Деловые переговоры пройдут без особого энтузиазма. В любовной сфере всё тоже не однозначно. Скорее всего, Близнецам придется принимать важные решения, причем сразу за двоих. Лучше не напрягать вторую половинку, не упрекать и не критиковать ее. Всем. Кто находится в поисках, лучше начать действовать активнее.

Рак

Ракам необходимо покинуть свою зону комфорта. Это очень важно, так как в преддверии новогодних праздников важно завершить все дела и решить все задачи. Если придется начать ведение переговоров, лучше не продавливать свои идеи и желания слишком дерзко и напористо. Всем, кто состоит в длительных отношениях, важно учитывать мнение партнера. Если этого не делать, 2021 год можно будет завершить на крайне неприятной ноте. В любви, общении с близкими людьми и даже с коллегами по работе важно начать проявлять все свои лучшие качества.

Лев

Неделя для Львов начнется очень ярко и позитивно. Самыми сложными и непредсказуемыми днями станут 22 и 23 декабря. К сожалению, именно на середину недели у Львов выпадет время вероятных новых знакомств. Нужно научиться разбираться в людях, чтобы понимать, принесет новый человек счастье или нет. Если рабочие дела встанут, не нужно тратить на них больше времени и сил. Лучше тогда будет сфокусироваться на домашних делах и полноценной подготовке к новогодним праздникам. В любви Павел Глоба советует положиться на судьбу, и не пытаться гнуть свою линию.

Дева

Новая неделя поможет Девам понять ошибки прошлого, а также преуспеть в текущих делах. Чтобы добиться желаемого быстрее, Девам необходимо воспользоваться тремя техниками материализации мыслей. Астролог отмечает, что представителей данного Знака ожидают яркие эмоции в любви и в семейной жизни. Им удастся наладить отношения с близкими, настроиться на праздничную волну. Тем, кто пока одинок, можно попробовать проявить активность и познакомиться с кем-то интересным. Есть вероятность, что одинокие Девы проведут этот Новый год не одни.

Весы

У Весов на этой неделе могут обостриться их самые ужасные привычки, причем уже с самого утра понедельника, так как ночные светила будет находиться в это время не в лучшем положении. Лучше не начинать никаких новых проектов в работе и бизнесе. Павел Глоба рекомендует Весам следить за своим рационом, а также отложить в сторону личные проблемы. Сфокусировавшись на решении семейных неурядиц. Нужно начать прислушиваться к просьбам родственников и второй половинки. Возможно, что близким понадобится поддержка.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе придется много трудиться и, вполне возможно, отправляться в деловые поездки. Этим людям понадобится много энергии. Важно избавиться от мыслей, которые ее блокируют. В потоке дел можно находить время для общения, новых знакомств, романтики. Всем одиноким Скорпионам ночные светила сулят успехи в любви. Тем, кто уже находится в отношениях, стоит заняться совместными делами. Это поможет укрепить связь и просто стать ближе друг к другу. Также период благоприятен для получения новых знаний.

Стрелец

Сильнее всего Стрельцы могут устать 25 и 26 декабря. В эти дни звездные покровители будут в неудачном положении, поэтому Стрельцам стоит быстрее восстанавливать энергетический баланс. В этом им помогут три простых шага. Также Павел Глоба советует людям данного Знака не переедать, поменьше находиться в людных местах. Очень хорошо, если Стрельцы будут выглядеть максимально привлекательно. Нужно одеваться почаще в любимую одежду, используя больше красных и белых оттенков. Это привлечет к Стрельцам больше удачи в любви и в бизнесе, в работе.

Козерог

Козерогам будет больше везти, если они станут следовать пяти законам Вселенной. Наступает время, в которое людям этого Знака необходимо проявлять максимальный уровень ответственности. Это касается не только работы, но и домашних дел. Инициативные и динамичные Козероги смогут преуспеть в любой из сфер. Павел Глоба советует сразу сделать выбор, в какой из сфер проявлять максимальную активность — в любви, в работе, в делах по дому. Правильная расстановка приоритетов даст Козерогам шанс завершить 2021 год на позитивной волне.

Водолей

У Водолеев неделя начнется очень ярко и с положительной ноты. Будет возможность сразу включиться в работу и не сделать при этом ни единой ошибки. 22 и 23 числа любые рабочие дела лучше временно свернуть. Очень важно посвятить это время своему здоровью, развлечениям и отдыху. В любовной сфере лучше быть осторожнее. Никому не стоит рассказывать о своих любовных достижениях. Также в период с 20 по 26 число важно научиться отличать случайности от тайных знаков судьбы по трем важным признакам. Это поможет не пропустить мимо ушей и глаз подсказки Вселенной.

Рыбы

Рыб сложно отнести к самым жадным Знакам Зодиака, но им лучше как можно меньше общаться с таковыми людьми, чтобы не заразиться от них мелочностью. Всем Рыбам стоит сфокусироваться на сфере любви. Это удачное время для свиданий и поисков второй половинки. Даже тем, кто сфокусирован полностью на работе, может встретиться на жизненном пути любовь. Что касается финансовой сферы, то эту неделю лучше посвятить избавлению от долгов. Ни в коем случае нельзя брать новые кредиты. Это может спровоцировать шквал проблем в 2022 году.