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Григорий Леис официально стал богатым холостяком

Григорий Леис официально стал богатым холостяком
Певец Григорий Лепс завершил бракоразводный процесс.   Артист и Анна Шаплыкова официально развелись после 20 лет совместной жизни. В ходе заседания, прошедшего днем 20 декабря, мировой суд удовлетворил иск, поданный балериной, и расторг ее брак с музыкантом. Певец возражать не стал и подписал все бумаги, потому что ему, как считаю многие, «крыть нечем». Теперь бывшим супругам предстоит поделить совместно нажитое имущество и определиться с выплатой алиментов на общих несовершеннолетних детей – дочь Николь и сына Вано (старшей наследницы пары, Еве, в следующем году исполнится 20 лет), пишет Super.
Григорий Лепс с женой Адвокат Шаплыковой уточняла, что ее подопечная разошлась с Лепсом мирно, без взаимных претензий и конфликтов, а причиной расставания называла накопившиеся противоречия. Однако в звездной тусовке придерживаются другого мнения, которое публично высказала Анита Цой. Певица заявила, что ее коллега развелся из-за любовницы, что не удивительно, ведь он привлекательный мужчина. Как переживает крах семейной жизни Шаплыкова, остается загадкой, а вот Лепс, судя по всему, пребывает в подавленном состоянии, о чем свидетельствует его недавняя госпитализация в больницу из-за повышенного давления. Артист утверждает, что ничего серьезного с ним не случилось и он провел в клинике всего сутки, но многие отнеслись к его словам скептически. Говорят, на самом деле певец ушел в запой на несколько дней, и ему было так плохо, что пришлось вызывать «скорую» и обращаться за помощью к психиатру. Правда, уже накануне исполнитель хита «Рюмка водки» пришел в себя и появился на светском мероприятии в компании Ани Лорак, а потом вышел на сцену и весело шутил про предстоящий развод.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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