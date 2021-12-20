Григорий Лепс накануне развода появился на публике с «самой желанной» артисткой

Певец Григорий Лепс, несмотря на развод, не теряет присутствие духа. Уже завтра столичный суд начнет слушание дела о расторжении брака Григория Лепсверидзе с Анной Шаплыковой, с которой прожил более двух десятков лет. И пока в звездной тусовке утверждают, что Лепс очень переживает крах семьи, из-за чего даже дважды попадал в больницу за последнее время, артист порадовал публику фотографией с «самой желанной» женщиной. Столь почетного звания на этот раз удостоилась украинка Ани Лорак. «С самой красивой и желанной артисткой мира» — подписал Григорий Лепс фото, на котором приобнял улыбающуюся певицу, кокетливо выставившую бедро в разрез серебристого платья.Григорий Лепс и Ани Лорак В комментариях тут же предположили, что снимок и подпись возникли не случайно: «Такая подпись назло жене?», и даже предложили укрепить отношения: «Женитесь». При этом Лепса упрекнули, что слишком часто он выставляет у себя в Instagram красоток, каждую называя «самой лучшей». Уж не эта ли его ветреность стала причиной предстоящего развода? Стоит заметить, что исполнитель «Рюмки водки на столе» начал делить совместно нажитое в браке имущество еще до расторжения брака. Причем, поступает по-джентльменски. Лепс уже отписал супруге свою успешную фирму, занимающуюся реализацией ювелирных изделий под его собственным брендом. Так что мать его троих детей не останется после развода без средств существования.