Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Григорий Лепс официально развелся с женой-украинкой после 20 лет брака

Григорий Лепс официально развелся с женой-украинкой после 20 лет брака

59-летний Григорий Лепс и 49-летняя Анна приняли решение расстаться. Сегодня артист официально стал холостяком, сообщает "СтарХит".

По данным СМИ, cупруга знаменитого артиста 16 ноября подала на развод на мировой участок. Сегодня же пару официально развели спустя 20 лет брака.

"Решением судебного мирового участка номер 364 района Хамовники исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой А.А. с Лепсверидзе Г.В. удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака", - рассказали в пресс-службе суда.

Как отмечается, о разделе имущества и троих совместных детей и речи не шло в этом процессе. Все вопросы были урегулированы экс-супругами и их представителями в досудебном порядке.

Экс-возлюбленные познакомились в 2000 году и узаконили отношения спустя два года. Причина, по которой брак Григория и Анны дал трещину, неизвестна.

"Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе", - говорила адвокат Анны Оксана Якимова.

Григорий Лепс ранее поделился своим мнением о том, что должна делать женщина, когда мужчина приходит домой подвыпившим.

Мои женщины, как правило, молчат. Ничего не говорят. Ждут, когда я протрезвею. Но пьяным я бываю в крайней степени редко. Может, раз в два года. Раз в год. Нечасто. Мне уже не очень можно. Слишком много нажито болячек, следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но пьют они сами…

При этом Григорий Лепс откровенно признался, что до сих пор не поборол в себе слабость к спиртным напиткам.

"Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить. Башку ведь нужно расслаблять как-то. Наркотики не употребляю, остается только что-то выпить: бокал вина, два. Но на сцену я выхожу абсолютно трезвым. Только так я могу контролировать процесс", — заявил артист в интервью "Аргументам и фактам".

Как писал NEWSTES, ранее Григорий Лепс сделал заявление на концерте и спел о расставании.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Григорий Лепс официально развелся с женой-украинкой после 20 лет брака
Григорий Лепс официально развелся с женой-украинкой после 20 лет брака
Вышел 2 сезон «Ведьмака» и тут же породил мемы про бровки. Ведь изменения в Цири нельзя было не заметить
Вышел 2 сезон «Ведьмака» и тут же породил мемы про бровки. Ведь
В Иркутской областной детской клинической больнице открыли высокотехнологичный оперблок
В Иркутской областной детской клинической больнице открыли
В Иркутске водитель Ford Focus насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
В Иркутске водитель Ford Focus насмерть сбил мужчину на пешеходном
В Иркутске за руль общественного транспорта сядут Дед Мороз и Снегурочка
В Иркутске за руль общественного транспорта сядут Дед Мороз и
Власти Ангарска выплатят 200 тысяч мужчине за травму при падении на скользком тротуаре
Власти Ангарска выплатят 200 тысяч мужчине за травму при падении на
Ирина Хакамада рассказала о свободных отношениях с мужем
Ирина Хакамада рассказала о свободных отношениях с мужем
Звезды высказались о разводе Григория Лепса
Звезды высказались о разводе Григория Лепса
Ольгу Бузову довел до истерики Сергей Соседов
Ольгу Бузову довел до истерики Сергей Соседов
Елизавета Боярская похвасталась подарками от родных
Елизавета Боярская похвасталась подарками от родных
Ольга Орлова рассказала о дочери мужа
Ольга Орлова рассказала о дочери мужа
Поклонники Ларисы Долиной в восторге от ее внешности
Поклонники Ларисы Долиной в восторге от ее внешности

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 декабря 2021 года
Екатерина Климова сводила на балет старших детей и удивила прическами сыновей
Екатерина Климова сводила на балет старших детей и удивила прическами
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, которого критикуют за слова о "несчастливом" браке с Дженнифер Гарнер
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, которого критикуют за слова
Итоги недели: в МВФ призвали регулировать криптовалюты, а ФРС допустила три повышения ключевой ставки в 2022 году
Итоги недели: в МВФ призвали регулировать криптовалюты, а ФРС
Лариса Долина рассказала о тяжелом пути к успеху
Лариса Долина рассказала о тяжелом пути к успеху

Еще по теме

Григорий Лепс после 20 лет семейной жизни разводится с женой
Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака: новые подробности громкого расставания
Григорий Лепс накануне развода появился на публике с «самой желанной» артисткой
Григорий Лепс, вероятно, скоро в пятый раз станет папой