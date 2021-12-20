Григорий Лепс официально развелся с женой-украинкой после 20 лет брака

Вадим Карасев

59-летний Григорий Лепс и 49-летняя Анна приняли решение расстаться. Сегодня артист официально стал холостяком, сообщает "СтарХит".

По данным СМИ, cупруга знаменитого артиста 16 ноября подала на развод на мировой участок. Сегодня же пару официально развели спустя 20 лет брака.



"Решением судебного мирового участка номер 364 района Хамовники исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой А.А. с Лепсверидзе Г.В. удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака", - рассказали в пресс-службе суда.



Как отмечается, о разделе имущества и троих совместных детей и речи не шло в этом процессе. Все вопросы были урегулированы экс-супругами и их представителями в досудебном порядке.

Экс-возлюбленные познакомились в 2000 году и узаконили отношения спустя два года. Причина, по которой брак Григория и Анны дал трещину, неизвестна.

"Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе", - говорила адвокат Анны Оксана Якимова.

Григорий Лепс ранее поделился своим мнением о том, что должна делать женщина, когда мужчина приходит домой подвыпившим.



Мои женщины, как правило, молчат. Ничего не говорят. Ждут, когда я протрезвею. Но пьяным я бываю в крайней степени редко. Может, раз в два года. Раз в год. Нечасто. Мне уже не очень можно. Слишком много нажито болячек, следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но пьют они сами…

При этом Григорий Лепс откровенно признался, что до сих пор не поборол в себе слабость к спиртным напиткам.

"Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить. Башку ведь нужно расслаблять как-то. Наркотики не употребляю, остается только что-то выпить: бокал вина, два. Но на сцену я выхожу абсолютно трезвым. Только так я могу контролировать процесс", — заявил артист в интервью "Аргументам и фактам".



Как писал NEWSTES, ранее Григорий Лепс сделал заявление на концерте и спел о расставании.