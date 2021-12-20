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Хакеры взломали DeFi-платформу Grim Finance и похитили $30 млн

Хакеры взломали DeFi-платформу Grim Finance и похитили $30 млн


Команда платформы децентрализованных финансов Grim Finance сообщила о хакерской атаке, в результате которой злоумышленники похитили $30 млн.


https://twitter.com/financegrim/status/1472357770846519312

Хакеры получили доступ к кошельку Grim Finance с помощью вредоносного токена в контракте, использовав эксплойт повторного входа. Согласно сообщению проекта, все кошельки скомпрометированы и активы в настоящее время находятся под угрозой.


Разработчики приостановили прием депозитов и призвали пользователей немедленно вывести средства с платформы.


Команда Grim Finance также связалась с Circle, DAI и AnySwap и сообщила адрес злоумышленника, чтобы заблокировать дальнейшие незаконные переводы средств. 


Напомним, на прошлой неделе злоумышленники скомпрометировали 148 кошельков пользователей NFT-маркетплейса Vulcan Forged и похитили токены на $100 млн.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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