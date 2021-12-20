Игра Backbone получит продолжение в 2022 году — первый тизер





В июне этого года состоялся релиз игры Backbone на PC, а спустя несколько месяцев проект добрался и до консолей, получив вместе с релизом на приставках русскую локализацию. Уже в 2022 году создатели Backbone планируют выпустить продолжение.

Появился тизер «новой игры Backbone», который можно видеть ниже. Пока разработчики не сообщают, как именно будет называться эта игра, станет ли она прямым сиквелом или неким другим проектом в серии. Заявлено, что выход нового проекта Backbone состоится в 2022 году.

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Напомним, что сразу после релиза Backbone стала доступна в Game Pass на PC, а потом и на консолях. Если вы еще не опробовали игру Backbone, это можно сделать по подписке. Проект рассказывает историю енота-детектива, которая разворачивается в нуарном сеттинге Ванкувера.

Backbone

Backbone – это постнуарная детективная RPG, где вам предстоит стать детективом-енотом по имени Говард Лотор и исследовать пиксельный антиутопичный Ванкувер.

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