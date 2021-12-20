Инсайдер: В Battlefield 2042 должны были быть землетрясения и извержения вулканов





Игра Battlefield 2042 испытывает определенные трудности после запуска, при этом не только технического характера. Не все игроки довольны тем, что предлагает Battlefield 2042, многие ругают проект за малое количество контента, плохую проработку новых режимов и других нововведений для серии. Похоже, что в планах у разработчиков было больше нововведений, но не все их реализовали.

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон в Twitter сообщил, что изначально в Battlefield 2042 должны были быть в виде катаклизмов не только торнадо. Он отмечает, что презентация игры летом 2020 года содержала землетрясения, огненные торнадо, цунами и извержения вулканов, но разработчикам из-за нехватки времени пришлось от всего этого отказаться. Вместе с тем, инсайдер отмечает, что «планы после запуска игры полностью испорчены».

Also, post-launch plans for the title are completely fucked. So everything I said about all the post-launch plans before the game was released... Just ignore it.



These past couple of months have been exhausting... And I'm not even a dev! pic.twitter.com/oPw8u0Hc6N — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 19, 2021



Напомним, вчера появилась информация, что ожидать старт первого сезона в Battlefield 2042 стоит в марте 2022 года.