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Ирина Хакамада рассказала о свободных отношениях с мужем

Ирина Хакамада рассказала о свободных отношениях с мужем
Политик Ирина Хакамада призналась, что перед смертью уговаривала мужа лечиться. 15 сентября Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа, с которым прожила 25 лет — Владимира Сиротинского не стало из-за проблем с сердцем. Политик рассказала, как переживает уход близкого человека. 66-летняя Ирина Муцуовна призналась, что не собирается оплакивать супруга публично. Политический деятель, как и раньше, активно ведет социальные сети, работает и путешествует. «Я же не плакальщица наемная инстаграмная. После смерти мужа не боюсь ничего. Кроме этого, я пережила уже столько всего! У меня ребенок болел раком. И выжил. Я ходила к террористам на «Норд-Ост», зная, что меня могут убить или оставить в заложниках... Нет смысла посвящать целый курс смерти мужа (события жизни звезды легли в основу марафона Хакаматон). К тому же вряд ли я кому-то помогу, сама пока не знаю, как пережить потерю. Разве это легко? Умер человек, с которым вы жили 25 лет, и вы его забыли? Я пока это не пережила. Буду смотреть. Я же не читаю психологические книжки, я работаю с собой», — заявила телеведущая.
Ирина Хакамада Незадолго до кончины Владимира Сиротинского Хакамада отдыхала в Америке, а после — в Бразилии. Казалось, тогда женщина была счастлива, однако это не так. «За девять месяцев до этого муж перенес сложнейшую операцию на сердце и чудом спасся. Была тревога. Я его уговаривала продолжить лечение. Он отказывался, а я предупредила: «Помрешь». Вот и все», — объяснила Ирина Муцуовна psychologies.ru. А ведь у Хакамады с мужем были свободные отношения. То есть супруги жили вместе, но не чурались романов на стороне. «Любовники с мужем были знакомы. Володя не ревновал. А то, что информация про открытый брак выходила в публичное пространство, мужа радовало. Он хотел огромной свободы. И за счет того что я везде говорила об этом, получал еще больше популярности среди девушек. Они липли к нему и повторяли: «Ты муж Хакамады? И нет проблем, потому что у вас свободный брак!» — вспоминает общественный деятель.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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