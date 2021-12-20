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Экс-главу регионального Россельхознадзора оштрафовали за взятку и осудили на три года колонии

Экс-руководителю Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия за взятку от подчиненного в 400 тысяч рублей назначили наказание в виде штрафа в 1,2 миллиона рублей и трех лет колонии строгого режима. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

Установлено, что в начале 2020 года обвиняемый, тогда занимавший должность руководителя Управления Россельхознадзора, получил деньги от своего заместителя за общее покровительство и попустительство по службе, выразившееся, в том числе, в отсутствии контроля за его служебной деятельностью. В ходе следствия с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и других должностных лиц находится на рассмотрении в суде. Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении семи эпизодов получения взятки, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах. Общая сумма – 3,5 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.

По версии следствия, в период с июля 2019 года по февраль 2020 года заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия совместно с начальником отдела карантинного фитосанитарного контроля по региону указанного управления, а также директором Иркутского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» получали от участников внешнеэкономической деятельности взятки. Деньги передавались за изготовление в максимально короткие сроки заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и самих фитосанитарных сертификатов.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 40 миллионов рублей, 6 единиц оружия, денежные средства. А также ценные бумаги, размещенные на специальном брокерском счете на общую сумму около 8,5 миллиона рублей.

Предыдущая новость по этой теме:

Бывший замруководитель управления Россельхознадзора предстанет перед судом за взятки

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По материалам: irk

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