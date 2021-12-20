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Экспозиция музея «Тальцы» пополнилась домом священнослужителя

Экспозиция музея «Тальцы» пополнилась домом священнослужителя

В трактовой экспозиционной зоне архитектурно-этнографического музея «Тальцы» завершили строительство «Дома причта». Посетители музея познакомятся с бытом священнослужителей в Восточной Сибири, узнают об особенностях выпечки просфор и изготовления свечей. Откроется экспозиция в январе 2022 года, сообщается на сайте музея.

В Русской православной церкви причт — это служащий при каком-либо одном храме – священник, дьякон, псаломщик, чтец (клирик), певчий церковного хора и так далее. Необходимо отметить, что ни одно сословие Российской империи не имело столько ограничений и регламентаций своего быта, как приходское духовенство. Эти ограничения касались практически всех вопросов. 28 февраля 1718 года был подписан указ, по которому приходскому духовенству запрещалось иметь личные дома: «Попам своих домов не иметь и не продавать». Однако в Восточной Сибири этот указ реального воплощения не получил.

Практически все священнослужители и причетники проживали в собственных домах. Поэтому жилые здания в комплексе приходского храма, хотя и предназначались для проживания причта, но часто использовались в качестве служебного помещения, в котором могло быть организовано небольшое свечное производство, осуществляться выпечка просфор и так далее.

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По материалам: irk

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