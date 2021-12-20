Как заказать визитки в соответствии с выдвигаемыми требованиями

Вадим Карасев

Среди деловых людей или компаний практически не осталось таких, которые не заказывали печать визитных карточек. Атрибутика такого плана – must have в бизнес-среде. Изделия помогут в кратком формате сообщить получателю главную информацию о владельце – сфера деятельности, контакты для связи. Визитки в Москве – это полиграфия, которая направлена на формирование нужного мнения о вас у потенциального покупателя или партнера.

Такая продукция стоит на одном уровне с вашим смартфоном и внешним видом в целом. Она также способна многое рассказать о вас. Поэтому важно, чтобы продукция выделялась высоким качеством исполнения и материала, продуманным дизайном. Главное преимущество использования – экономия времени при обмене контактными данными.

Визитки – простой способ повысить конкурентоспособность

Типографии предлагают изготовление карточек в разной ценовой категории в зависимости от запроса заказчика. Несмотря на это, полиграфия позволяет уверенно заявить о себе и выделиться из числа тех, кто отказывается от подобного инструмента продвижения. Обратить внимание на представленный вариант продукции важно для небольших фирм, которые стремятся к расширению и развитию.

Параметры, которые стоит учесть перед заказом

Стандартный размер карточек – 90х50 мм. Студии печати предлагают альтернативные форматы: евровизитка 85х55 мм, минивизитка 70х40 мм, квадратная 45х45 мм.

Распространенный материал – картон. Для больших тиражей подойдет глянцевая бумага.

Оптимальные способы распечатки – офсет, цифровой. Последний вариант экономически актуален для малых партий. При необходимости большого количества выгодная цена достигается путем офсетной технологии. Чем масштабнее заказ, тем ниже стоимость одного экземпляра.

Одно- или двухстороннее нанесение информации. Чтобы уместить все сведения и продемонстрировать свой вкус, можно выбрать двухстороннюю печать.

Допустимые размеры

Для России традиционно заказать визитки можно в формате 90х50 мм. Это обусловлено тем, что во время резки остается минимальное количество отходов. По этой причине изготовление будет стоить недорого. Изменяя размеры в программе, учитывайте важные моменты:

Разрешение макета в пикселях. Сохранить качество при последующей распечатке можно за счет расширения в 300 px/dpi.

При работе в графическом редакторе плана Photoshop следует использовать функцию расчета пикселей по заданным размерам в см или мм.

Необходимость краев. Независимо от установленных размеров, должна выдерживаться припуска для резки. Оптимальный показатель для этой цели – 3-5 мм с каждого края.

Следуя всем условиям, удастся создать продукцию с полном соответствии техническим требованиям.



