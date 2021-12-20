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Кемеровчанка пытается избавиться от 30-сантиметрового пениса, из которого можно пить алкоголь

Кемеровчанка пытается избавиться от 30-сантиметрового пениса, из которого можно пить алкоголь

Жительница кузбасской столицы выставила на продажу на популярном сайте бутылку в виде пениса, в которой она больше не нуждается, сообщает издание VSE42.ru.

Обладательница уникальной емкости для спиртного указала в своем объявлении, что ее длина составляет целых 30 сантиметров - и это даже без учета горлышка.

По словам женщины, изделие является абсолютно новым. "Распродажа остатков после закрытия магазина", - уточняет Ольга.

Кемеровчанка оценила неприличную бутылку в форме фаллоса в 1000 рублей.

Как писал NEWSTES, ранее в якутском поселке установили елку в форме пениса, возмутив жителей.

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По материалам: uposters.ru

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