Кемеровчанка пытается избавиться от 30-сантиметрового пениса, из которого можно пить алкоголь
Сегодня, 18:05 Вадим Карасев
Жительница кузбасской столицы выставила на продажу на популярном сайте бутылку в виде пениса, в которой она больше не нуждается, сообщает издание VSE42.ru.
Обладательница уникальной емкости для спиртного указала в своем объявлении, что ее длина составляет целых 30 сантиметров - и это даже без учета горлышка.
По словам женщины, изделие является абсолютно новым. "Распродажа остатков после закрытия магазина", - уточняет Ольга.
Кемеровчанка оценила неприличную бутылку в форме фаллоса в 1000 рублей.
Как писал NEWSTES, ранее в якутском поселке установили елку в форме пениса, возмутив жителей.
По материалам: uposters.ru