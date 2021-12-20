Китайский эксперт рассказал, какие возможности открыл COVID-19

10:04 Автор: Иван Антонов, Пекин

Пандемия COVID-19 неожиданно открыла новые возможности с точки зрения создания дополнительных рабочих мест. Такое мнение в статье для ресурса China daily высказал эксперт Института народонаселения и трудовых ресурсов Академии общественных наук Китая Чэн Цзе.

Несмотря на наносимый коронавирусом урон экономике, пандемия принесла и положительные моменты, считает эксперт. Например, из-за COVID-19 в разы ускорилось внедрение в повседневную жизнь элементов цифровой экономики. Она, в свою очередь, влечёт за собой необходимость создания и грамотного использования новых технологий и, соответственно, рабочих мест, отметил специалист.

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Государству необходимо учитывать эти тенденции и правильно их использовать. Например, следует определить наиболее перспективные из вновь возникающих профессии и обеспечить необходимое количество преподавателей и мест в вузах для подготовки молодых специалистов, уверен учёный.

При грамотном подходе это поможет создать привлекательные места для работы молодых людей в новой индустрии. О том, что такой запрос в молодёжной среде существует, говорят результаты исследований. Так, несмотря на то, средняя зарплата в «цифровой» экономике ниже на треть, чем на производстве, все больше граждан предпочитают сферу услуг традиционным профессиям.





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Важной частью работы правительства при этом должно стать обеспечение законных прав и интересов молодых сотрудников в новых отраслях экономики. Это касается как предоставления гарантий нормальных условий труда, его оплаты, а также возможности прохождения профессиональной переподготовки, считает Чэн Цзе.

#коронавирус #безработица #работа

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