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Копию Дворца Тюильри на Степана Разина в Иркутске законсервируют

Копию Дворца Тюильри на Степана Разина в Иркутске законсервируют

Жители Правобережного округа Иркутска обратились в редакцию IRK.ru с жалобой на состояние объекта культурного наследия на улице Степана Разина, 11 А. «Балка под самой крышей при визуальном осмотре держится очень слабо и вот-вот может упасть кому-нибудь на голову», — сообщили респонденты.

В пресс-службе администрации Иркутска журналисту IRK.ru прокомментировали, что дом признан аварийным и подлежит консервации. Ее проведут в 2022 году, так как в доме никто не живет. На место выехали сотрудники администрации Правобережного округа Иркутска. Они проведут обследование балки, если элемент представляет опасность, его дополнительно закрепят, а также ограничат подход к зданию сигнальной лентой.

Дом 1907 года постройки признан памятником архитектуры регионального значения в 1990 году. Его построил иркутский купец второй гильдии бурятского происхождения Михаил Бичаханов. Во время поездки в Париж судьба он встретил прима-балерину «Ла-Скала», принцессу Мо, и влюбился. Торговец вернулся в Иркутск и велел построить уменьшенную копию дворца Тюильри, в котором принимала его принцесса, в надежде на то, что она приедет к нему в гости. Причем сам купец со своими тремя женами предпочитал жить в юрте, стоявшей во дворе, а деревянный дворец использовал для приёмов гостей.

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По материалам: irk

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