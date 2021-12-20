Ксения Бородина рассказала, каким местом Виктория Боня делала свою карьеру

Ведущая Ксения Бородина жестко высказалась о Виктории Боне. Девушки конфликтуют не первый год. После очередного интервью бывшей участницы проекта у ведущей закончилось терпение. Сейчас уже трудно вспомнить, с чего начался конфликт Виктории Бони и Ксении Бородиной. Телеведущая неоднократно негативно высказывалась о бывшей участнице, а недавно звезды едва не поссорились во время вручения премии в Москве. Тогда Боне вручили награду, а Бородина даже не пыталась скрыть своего скепсиса по этому поводу. Разумеется, в интервью с Лаурой Джугелией Виктория не упустила возможности уколоть Ксению. «Очень многие хают в своих сторис, та же Бородина... Но у нее просто нет внутренней силы, чтобы это сказать в лицо», — заявила звезда. Ксения, как это часто бывает, отмалчиваться не захотела. Она обвинила Боню в хайпе на своем имени и разгульном поведении. «Я этих людей отмазывала в свое время перед продюсерами, когда она катали на своих «крузаках» чуваков и херачили. Я всегда была против этого. Мне тогда был 21 год. Я тусила, гуляла, выпить могла, но при этом много работала, а не протирала штаны на шоу. Я же молчу про километры членов, которые они отсосали, потому что это не мое дело. Можно просто начать жить своей «богатой» жизнью и оставить меня в покое», — возмутилась Бородина.По словам Ксении, их конфликт с Боней возник во многом из-за расходящихся взглядов на пандемию коронавируса. Бородина открыто заявляла, что все теории про вышки 5G и Билла Гейтса, которые отстаивает Боня, — полная ерунда. «Нет никакого желания доказывать что-то при встрече на камеру. Пытается спровоцировать то меня, то Собчак, чтобы хоть куда-то позвали и задали хоть один вопрос», — так отозвалась Ксюша о сопернице. Кстати, Бородина часто негативно высказывается о бывших коллегах из «ДОМа-2». Поклонники до сих пор обсуждают ее конфликт с Ольгой Бузовой, которую Ксения обвиняла в двуличности. Кстати, Боня и Бузова находятся в прекрасных отношениях и часто поддерживают друг друга в публичных склоках.