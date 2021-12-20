Ксения Бородина жестко прокомментировала участие бывшего мужа в шоу

Бывший муж ведущей Ксении Бородиной, Курбан Омаров принял участие в шоу «Давай поженимся». Сегодня телеведущая решила пообщаться с поклонниками, отвечая на их вопросы в личном блоге. Среди банальных вопросов — какой парфюм на вас сегодня и что в вашей сумочке, был и каверзный: «На «Давай поженимся!» не собираешься?». Вопрос звучал саркастично и был задан в рамках недавнего похода бывшего мужа Бородиной Курбана Омарова на шоу Первого канала. Поход Курбана вызвал неоднозначную реакцию у публики. Одни считают, что он пришел действительно икать невесту, а другие — поднять хайп на своей персоне, чтобы о нем заговорили вновь и уже не в контексте супруга ведущей «ДОМа-2», а как самостоятельная единица. Наверняка Ксении была неприятна эта выходка бывшего мужа. Разрыв, судя по всему, был настолько радикальным, что у нее до сих пор нет желания общаться с Курбаном, хотя в браке у них есть общая дочь Теона.Ксения Бородина с бывшим мужем Отвечая на каверзный вопрос о передаче «Давай поженимся!», Ксения опубликовала снимок черной кошки, стоящей задом с поднятым хвостом и подписала: «У каждого свой путь. Я собираюсь жить так, чтобы мне было не стыдно смотреть своим детям в глаза. И многое для этого делаю сейчас». Ксения Бородина рассталась с супругом в июне этого года. У пары уже был кризисный период, когда только родилась дочь, то тогда они смогли его преодолеть и снова быть вместе. Однако счастье продлилось недолго, Омарова постоянно обвиняли в изменах и том, что он живет с ведущей исключительно из-за денег. Сейчас Бородина занимается воспитанием детей, ведет активную жизнь и участвует в шоу «Ледниковый период». Со своим партнером по льду Дмитрием Соловьевым они долгое время радовали публику своим умением кататься. Их пара нравится членам жюри и вот они уже в финале. Хотя и многие хейтеры пишут Ксении, что Соловьев ее «докатил до финала», у нее ни пластики, ни гибкости нет, как и прогресса в катании. Сама ведущая так не считает. Сейчас 38-летняя селебрити заявляет, что проект «Ледниковый период» — лучшее, что с ней случилось. О разводе старается не вспоминать, а если и не удается обойти эту тему стороной, то говорит о жизни с Курбаном с нотками сарказма и колкости.