Лариса Гузеева никак не может выздороветь и решила, что ее сглазили

Телеведущая Лариса Гузеева все еще не может восстановиться после ковида. Ей даже кажется, что ее могли сглазить. Лариса Гузеева после перенесенного в сентябре коронавируса никак не придет в себя. Телеведущая не скрывает, что ее мучает одышка, она по-прежнему отекает, у нее возникли проблемы с памятью, а общее состояние не улучшается. Артистка заподозрила страшное. Лариса Гузеева не знает, что с ней происходит. Измученная болезнью актриса даже решилась узнать у поклонников, нет ли в ее недуге чего-то мистического.Лариса Гузеева «Щас такую глупость спрошу… а может быть и нет. Вы верите в сглаз? Может пример есть.🤦‍♀️ Ну да, что-то я потерялась🤷‍♀️ Не выберусь никак. И вам не хворать🤸‍♂️🎄🎂»,- написала Гузеева в блоге. «Я верю в два красивых изумрудных глаза 💚💚 И в силу воли их хозяйки !», - откликнулась глава Роскино Екатерина Мцитуридзе. «Я верю в сглаз... Испытывала на себе много раз в жизни. ❤️», «👍🏼😜 И зависти вокруг полным полно 🙄», «Это не сглаз, последствия ковида. Потерпите, полгода где-то ещё колбасит. Будьте здоровы!❤️», «Это у Вас постковидный синдром. Всё наладится. По себе знаю», «Просто ослаб организм,видимо Вы мало отдохнули,работы то много… Скорее поправляйтесь❤️🙏», - высказались поклонники Гузеевой. Стоит отметить, что телеведущая, несмотря на плохое самочувствие, вынуждена работать. «Я сейчас страшная невозможно... Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар… Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь – борьба», - рассказывала она. Актриса также сообщала, что ее жизнь сильно изменилась. «Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было «до». Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий», - делилась Лариса Андреевна. Напомним, коронавирус у звезды протекал в тяжелой форме. Врачи то и дело говорили, что состояние телеведущей ухудшается с каждым днем. У нее были проблемы с почками. Врачи приняли лечили звезду «Жестокого романса» редким дорогим препаратом, который препятствует поражению внутренних органов.