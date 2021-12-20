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Ларри Чермак дал прогноз для биткоин-индустрии на 2022 год

Ларри Чермак дал прогноз для биткоин-индустрии на 2022 год


В 2022 году сохранится интерес инвесторов к уже существующим криптопроектам, а больше всего выиграют операторы бирж и поставщики данных. Такой прогноз дал вице-президент по исследованиям The Block Ларри Чермак.


"Если уже есть учрежденная биржа или бизнес по обмену данными и просто нужно немного денег для роста, у них никогда не будет проблем", — заявил аналитик.


По его мнению, в центре внимания в наступающем году будут протоколы второго уровня, обеспечивающие более быстрые и дешевые транзакции поверх блокчейнов. Залогом этому станет существование децентрализованных приложений, сразу созданных для решений L2.


Несмотря на снижение интереса к NFT, Чермак полагает, что рынок продолжит расти и в следующей волне станет более продуманным.


"Вероятно, некоторые профильные NFT не будут пользоваться таким спросом в следующем году. Но какие-то из более креативных и внутриигровых активов… Думаю, мы кое-что увидим", — сказал он.


Касательно развития исследовательского бизнеса The Block Чермак отметил, что катализатором интереса клиентов к нему стала покупка Tesla биткоина. Многие традиционные компании, даже не инвестировавшие впоследствии в криптовалюту, заинтересовались темой.


"Мы должны знать, что такое биткоин. Нам нужно больше узнать о том, как работает эта экосистема, познакомиться с DeFi и L2", — обрисовал Чермак их мотивы. 


Напомним, после приобретения первой криптовалюты Tesla продала часть активов. Компания также приостановила продажу электрокаров за биткоин. Позже CEO Tesla Илон Маск анонсировал продажу корпоративного мерча за Dogecoin.


Стратег Bloomberg Майк Макглоун спрогнозировал массовое принятие криптовалют в 2022 году в США.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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