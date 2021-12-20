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Лера Кудрявцева в шоке от развода Григория Лепса

Лера Кудрявцева в шоке от развода Григория Лепса
Ведущая Лера Кудрявцева высказалась о разводе певца. Телеведущая в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась о разводе музыканта Григория Лепса с женой балериной Анной Шаплыковой. «В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь», сказала Лера Кудрявцева.
Григорий Лепс Высказался о ситуации в семье Лепса и «иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов. «Двадцать лет в браке — это на самом деле, ребята, огромный срок. Другое дело, что замучились уже они, наверное», — сказал певец. Напомним, что судебный процесс о разводе Григория Лепса с женой стартует 20 декабря. Мужу и жене предстоит делить имущество, недвижимость и совместный бизнес.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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