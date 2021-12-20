Лолита Милявская кардинально преобразилась для съемок новогоднего шоу

58-летняя певица Лолита Милявская сделала модную стрижку и поменяла цвет волос на синий. Артистка сменила имидж ради съемок новогоднего YouTube-шоу Анастасии Ивлеевой. В 2019 году увидел свет первый выпуск новогоднего YouTube-шоу Анастасии Ивлеевой «Поездатый Новый год». Ведущая решила осовременить формат голубых огоньков, придумав молодежную альтернативу. В первом эпизоде шоу принимали участие такие звезды, как Алла Пугачева, Антон Птушкин, Максим Галкин и другие. В этом году блогер подготовила поклонникам второй выпуск новогодней программы. Одной из гостей станет Лолита Милявская, которая ради шоу кардинально сменила имидж. Милявская сделала модную стрижку маллет и покрасила волосы в синий цвет. Что касается стиля одежды, Лолита выбрала рокерскую куртку. Певица сделала экстравагантный макияж и надела черную косуху. В качестве аксессуаров исполнительница выбрала шипастый ошейник и цепи.Лолита Милявская «Страшно? Думаете, я совсем с ума сошла? Да, почти сошла с ума, благодаря Насте Ивлеевой. Настюха пожар! Настюха опасность!» — прокомментировала свой новый имидж Милявская. Певица также призналась, что в восторге от новогоднего проекта. «''Поездатый Новый Год'' в авторской и продюсерской версии Насти Ивлеевой, будет ''на районе'' Ютуба совсем скоро‼️⁣⁣ Как же меня Потрясает эта девочка!!! Говорю это не первый раз. Хоть сейчас мороз и сниматься сложновато, но Настина Энергия окормляет всю большую съемочную группу!!! ⁣⁣Буду по чуть-чуть выкладывать!!! Уверена, Вам Зайдет», — поделилась впечатлениями от проекта Лолита.Лолита Милявская и Настя Ивлеева В слову, в прошлом году певица похудела на 12 килограммов, после чего начала отдавать предпочтение более открытым нарядам. Милявская призналась, что эндокринолог помог ей избавиться от лишних килограммов. Тогда же звезда рассказала, что ее обмен веществ позволяет ей есть все, что угодно, без риска поправиться. К слову, в ноябре певица призналась, что не пьет спиртное уже полгода. Лолита отказалась от алкоголя, чтобы принимать все необходимые препараты, которые выписал ее лечащий врач. Добавим, что хирургическое вмешательство певице все же понадобилось. В сентябре она рассказала, что легла под скальпель врачей, чтобы избавиться от второго подбородка. Тогда медики посоветовали звезде не петь во время реабилитации, однако она не прислушалась к рекомендациям. Через какое-то время шов разошелся из-за нагрузок во время концерта.