Лучшие ритуалы на убывающую Луну в декабре 2021 года

Вадим Карасев

В период, когда Луна убывает, можно смело проводить обряды, направленные на избавление от проблем и неурядиц. В декабре 2021 года особенно важно попрощаться с неприятностями, чтобы начать новый год в хорошем настроении и привлечь удачу.

Энергетика убывающего ночного светила забирает все плохое, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать этот период для своего блага. Лучшие обряды помогут обрести уверенность в завтрашнем дне, справиться с проблемами и привлечь в жизнь то, что наполняет ее смыслом.

Ритуал на избавление от вредных привычек

Для этого обряда нужно выбрать время, чтобы сосредоточиться на себе, записать на отдельных листках все вредные привычки и привязанности, которые хотелось бы оставить в прошлом. После этого зажигают белую свечу и над ее пламенем сжигают поочередно все листочки, приговаривая:

«Луна убывает, от вредных привычек меня избавляет. Пламя белой свечи меня обновляет, удачу привлекает».

После этого пепел развеивают по ветру, а свече дают догореть, чтобы огонь выжег весь негатив, который мешает счастливой жизни и тормозит развитие.

Ритуал от бедности на декабрь 2021 года

Решить финансовые проблемы поможет простой ритуал, который проводят на убывающую Луну. Для этого нужно три дня подряд расплачиваться наличными и получать сдачу. Ее складывают в отдельный карман, приносят домой и кладут в копилку со словами:

«Копейка рубль сберегает, деньги в дом возвращаются, прибывают».

Весь период, когда Луна убывает, в копилку стараются класть монеты или купюры. В день Новолуния копилку ставят на окно, приговаривая:

«Луна новый цикл начинает, деньги пересчитает, недостающее добавит».

Ритуал на избавление от навязчивого человека

Избавиться от токсических привязок или навязчивого поклонника поможет простой ритуал на убывающую Луну. Для него потребуется вещь, подаренная или принадлежащая неугодному человеку, и черная свеча. На листке бумаги пишут имя того, кто мешает счастливой жизни, а затем сжигают над пламенем, приговаривая:

«Веревки разрезаю, связь прерываю, огнем себя от чужой энергетики очищаю».

Пепел складывают в мешочек, туда же кладут вещь человека, от связи с которым нужно избавиться. Мешочек завязывают, поливают веревку воском, а затем выбрасывают подальше от дома со словами:

«Дорогу к моему порогу забывай, больше мне не надоедай».