Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лучшие ритуалы на убывающую Луну в декабре 2021 года

Лучшие ритуалы на убывающую Луну в декабре 2021 года

В период, когда Луна убывает, можно смело проводить обряды, направленные на избавление от проблем и неурядиц. В декабре 2021 года особенно важно попрощаться с неприятностями, чтобы начать новый год в хорошем настроении и привлечь удачу.


Энергетика убывающего ночного светила забирает все плохое, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать этот период для своего блага. Лучшие обряды помогут обрести уверенность в завтрашнем дне, справиться с проблемами и привлечь в жизнь то, что наполняет ее смыслом.

Ритуал на избавление от вредных привычек

Для этого обряда нужно выбрать время, чтобы сосредоточиться на себе, записать на отдельных листках все вредные привычки и привязанности, которые хотелось бы оставить в прошлом. После этого зажигают белую свечу и над ее пламенем сжигают поочередно все листочки, приговаривая:

«Луна убывает, от вредных привычек меня избавляет. Пламя белой свечи меня обновляет, удачу привлекает».

После этого пепел развеивают по ветру, а свече дают догореть, чтобы огонь выжег весь негатив, который мешает счастливой жизни и тормозит развитие.


Ритуал от бедности на декабрь 2021 года

Решить финансовые проблемы поможет простой ритуал, который проводят на убывающую Луну. Для этого нужно три дня подряд расплачиваться наличными и получать сдачу. Ее складывают в отдельный карман, приносят домой и кладут в копилку со словами:

«Копейка рубль сберегает, деньги в дом возвращаются, прибывают».

Весь период, когда Луна убывает, в копилку стараются класть монеты или купюры. В день Новолуния копилку ставят на окно, приговаривая:

«Луна новый цикл начинает, деньги пересчитает, недостающее добавит».

Ритуал на избавление от навязчивого человека


Избавиться от токсических привязок или навязчивого поклонника поможет простой ритуал на убывающую Луну. Для него потребуется вещь, подаренная или принадлежащая неугодному человеку, и черная свеча. На листке бумаги пишут имя того, кто мешает счастливой жизни, а затем сжигают над пламенем, приговаривая:

«Веревки разрезаю, связь прерываю, огнем себя от чужой энергетики очищаю».

Пепел складывают в мешочек, туда же кладут вещь человека, от связи с которым нужно избавиться. Мешочек завязывают, поливают веревку воском, а затем выбрасывают подальше от дома со словами:

«Дорогу к моему порогу забывай, больше мне не надоедай».

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

5 мифов об оружии, которые укоренились в нашем сознании благодаря кино
5 мифов об оружии, которые укоренились в нашем сознании благодаря кино
Товары из СССР, которые на Западе разметали, как горячие пирожки
Товары из СССР, которые на Западе разметали, как горячие пирожки
Женщина купила кольцо за 100 рублей, а теперь сможет продать его в 2000 раз дороже и на это есть причина
Женщина купила кольцо за 100 рублей, а теперь сможет продать его в
Команда Cloud9 стала первым чемпионом в мире по Halo Infinite
Команда Cloud9 стала первым чемпионом в мире по Halo Infinite
Свайный фундамент — металлические забивные сваи
Свайный фундамент — металлические забивные сваи
Битва обложек: Vogue против GQ
Битва обложек: Vogue против GQ
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в декабре 2021 года
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в декабре 2021 года
Жителям Швеции начали вживлять чипы с COVID-паспортами
Жителям Швеции начали вживлять чипы с COVID-паспортами
Off-duty: беременная Дженнифер Лоуренс с мужем осматривает недвижимость в Нью-Йорке
Off-duty: беременная Дженнифер Лоуренс с мужем осматривает
В Иркутске в ночь на 20 декабря 100 улиц очистили от снега
В Иркутске в ночь на 20 декабря 100 улиц очистили от снега
База данных ГИБДД всей России не работала больше суток
База данных ГИБДД всей России не работала больше суток
Билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» протестировал AR-очки c 5G
Билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» протестировал AR-очки c 5G

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 декабря 2021 года
Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в Ethereum
Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в
Open AI разрешила модифицировать GPT-3, нейросеть «оживила» детские рисунки и другие новости из мира ИИ
Open AI разрешила модифицировать GPT-3, нейросеть «оживила» детские
Adidas продала NFT в коллаборации с Bored Ape Yacht Club на $23,5 млн
Adidas продала NFT в коллаборации с Bored Ape Yacht Club на $23,5 млн
Итоги недели: в МВФ призвали регулировать криптовалюты, а ФРС допустила три повышения ключевой ставки в 2022 году
Итоги недели: в МВФ призвали регулировать криптовалюты, а ФРС

Еще по теме

Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июле 2021 года
Сила убывающей Луны: ритуалы и обряды на удачу в апреле 2021 года
Лучшие ритуалы на растущую Луну в июне 2021 года
4 полезных и быстрых ритуала на Убывающую Луну в мае 2020 года