Лунный день сегодня 20 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Привлечь успех и завершить важные дела в срок помогут рекомендации астрологов. Их советы, отраженные в лунном календаре, придадут уверенности и позволят начать понедельник с позитивной ноты.

Понедельник пройдет удачно для тех, кто не спешит и не принимает решения под влиянием эмоций. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать неделю с позитивных аффирмаций, чтобы настроиться на победу и не оказаться во власти грустных мыслей.

Фаза Луны: 16 лунный день пройдет под эгидой убывающей Луны в Раке. Эти сутки довольно гармоничны, и астрологи рекомендуют направить энергию в русло решения текущих вопросов, наладить отношения и провести понедельник в неспешном режиме.

Магнитные бури 20 декабря: солнечная активность не доставит хлопот. Магнитных бурь в понедельник не предвидится.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

завершение работы;общение;медитации;наведение порядка в доме и делах;планирование.поспешные решения;тоска;необдуманные траты;переутомление.

В понедельник заниматься важно теми делами, которые не доставляют дискомфорта и не взвывают раздражения. В целом эти сутки астрологи рекомендуют провести неспешно, чтобы не тратить лишнюю энергию и не портить себе настроение. Уместными будут те дела, которые связаны с наведением уюта, готовкой, поверхностной уборкой. Отложить стоит тяжелые работы: строительство, ремонт, перестановку мебели, переезд.

Одежда и талисманы на этот понедельник

В понедельник важно задать тон с самого утра, и лучшим способом будет правильный выбор цвета в одежде. Сосредоточиться на решении важных вопросов помогут темные оттенки серого и синего, в общении поможет насыщенный зеленый оттенок, а для романтического вечера нужны пастельные цвета. Талисманами этого дня выступят украшения из платины и серебра, а также минералы гематит и циркон. Энергетика камней поможет справиться с недомоганиями и обрести уверенность в себе.

Любовь и общение 20 декабря

Романтические отношения в понедельник станут отличным завершением дня. В этот день можно смело назначать свидания, отправляться на прогулку или в кафе, а также проводить время дома рядом с близкими людьми. Астрологи рекомендуют отказаться от выяснения отношений и шумных вечеринок — день, проведенный в неспешном ритме, принесет удачу и поможет сблизиться.

Финансы и работа в 16 лунный день

В понедельник астрологи рекомендуют сосредоточиться на знакомых делах. День подходит для разрешения тянущихся из прошлого вопросов, подведения итогов и планирования. Финансовая активность в этот день не должна быть безрассудной: давать деньги в долг, брать кредиты и совершать импульсивные покупки нежелательно из-за опасности остаться на мели. Неплохо будет продвигаться работа, связанная с организацией конференций, продумыванием мелочей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В понедельник астрологи рекомендуют уделить внимание самочувствию: утренний душ поможет взбодриться и начать день с улыбки, а травяные настои помогут укрепить иммунитет. Важно в понедельник распределить дела таким образом, чтобы не переутомляться и не становиться заложниками грустных мыслей. Опасность грозит тем, кто позволяет себе излишества, поэтому так важно следить за питанием, отказываться от вредных привычек и не высыпаться.