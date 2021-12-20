Маргарит Симоньян с недоумением высказалась о домогательствах

Журналиста Маргарита Симоньян не понимает женщин? жалующихся на домогательства мужчин. Несколько женщин обвинили звезду «Секса в большом городе» Криса Нота в домогательствах. По этому поводу высказалась Маргарита Симоньян, которая в прошлом являлась поклонницей актера. Симоньян предположила, что жертвы Нота раздули скандал на ровном месте и вполне могли принять безобидный флирт за домогательства. «Мистер Биг, одна из грез моей юности, кого-то там 10 лет назад домогался. Или нет? В любом случае теперь будет суд. А можно мне объяснить, что вообще значит «домогался» и чем это отличается от «ухаживал»? Вот, скажем, парень, который тебе нравится, пригласил тебя на вечеринку — и ты пошла. И там вы танцевали, и он близко тебя прижимал, и, если ты не возражала, потом еще положил тебе руку на колено. Если ты опять не возражала, он тебя еще и поцеловал. И если ты снова не возражала, он, конечно, тихо сказал тебе на ухо, что здесь рядом отель, и там забронирован номер... Ты или согласилась, или нет, в зависимости от того, насколько был хорош поцелуй, разговор, танец и вообще.Маргарита Симоньян А года через два года ты вышла за него замуж. Или нет? Но остались прекрасные воспоминания. Что, возможно, даже лучше, чем «замуж». Во времена грез моей юности все это называлось «ухаживать». Теперь за это судят. Как они размножаться вообще собираются?!» — порассуждала 41-летняя Маргарита в личном блоге. Слова Симоньян поддержали многие пользовательницы Сети. Многие из них уверены, что так называемые жертвы Криса Нота — женщины, которые, наверняка, хотят пропиариться. «Видимо, теперь у них это модно. Интересно, а суд потому, что мадам пожалела, что не случилось тогда? Бред какой»; «Маргарита, как вы точно подметили. Где эта грань между ухаживаниями и домогательствами? Наверное, он кому-то отказал — и женщина обиделась»; «И по странному стечению обстоятельств эти дамы вспомнили о домогательствах аккурат тогда, когда вышло продолжение культового сериала. Странно. Но такие женщины обесценивают, топчут переживания тех, кто по-настоящему попал в ужасные ситуации», — отметили подписчицы Маргариты.