Миллиардер Леонид Богуславский дал интервью Ксении Собчак: о митингах, патриотизме и Березовском

Вадим Карасев

Героем нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак "Осторожно: Собчак" стал 70-летний российский предприниматель, долларовый миллиардер Леонид Богуславский — сын советской и российской писательницы и поэтессы Зои Богуславской и пасынок поэта Андрея Вознесенского. В интервью он рассказал об отношении к акциям протеста, цензуре в интернете и воспитании детей.





Про отношение к политике и протестным акциям

Мне это просто не надо [быть в политике], у меня другой бизнес. Мне это не нужно.

Я не считаю, что приход на демонстрацию или какой-либо митинг — это участие в политической жизни. Очень многие люди приходят для того, чтобы понять для себя, о чем речь вообще, что происходит, приходят из любопытства, а вовсе не потому, что они политики и участвуют в политической жизни. И, как я понимаю, на эти летние московские мероприятия (речь о митингах в Москве в июле и августе 2019 года. — Прим. ред.) многие люди пришли, чтобы просто посмотреть, из любопытства, но они попали под раздачу. Есть вещи, которые от тебя зависят, а есть вещи, которые от тебя не зависят.

Про список Forbes

Леонид Богуславский является основателем и генеральным партнером компании RTP Global. Он входит в список 100 богатейших россиян. В прошлом году издание Forbes оценило его состояние в 1,5 миллиарда долларов.

Первый раз, когда я попал в список Forbes, для меня это была полная неожиданность. Я пытался понять, как можно из этого списка вообще убраться подобру-поздорову. Когда меня каждый год спрашивают, даже не через меня, а присылают жене сообщения: "А можно узнать у Леонида, какая у него доля в такой-то компании?", мы на это вообще не реагируем и не отвечаем.

Про канадское гражданство

Да, у меня оно есть. Когда я был в университете (в 1991—1992 годах Леонид Богуславский преподавал на кафедре компьютерных систем в Университете Торонто в Канаде. — Прим. ред.), я даже ничего особого для этого не делал, я получил гражданство. Канадский паспорт позволяет достаточно свободно ездить по миру, и для меня это имеет ценность.

Про патриотизм и детей

Леонид Богуславский вместе с женой воспитывает четверых детей.

Я считаю неправильным отказываться от российского гражданства. Определенный патриотизм есть. Даже более того, патриотизм есть у моих детей, которые живут в Канаде с детства. Но они канадцы-канадцы. Они там выросли, получили образование. Но когда играют сборные России и Канады по хоккею, они болеют за сборную России. Младшим детям начальное образование я точно буду давать здесь (в Москве. — Прим. ред.).





Леонид Богуславский с дочерью Настей и сыном Димой

О том, собирается ли оставить детям наследство

Я хотел бы, чтобы то, что сделано, та прекрасная команда, которая есть у меня, — все это продолжалось. Поэтому я придумал ситуацию, при которой будет совет директоров. В этот совет директоров будут входить мои дети, но они будут только одними из членов совета директоров. И они будут принимать решение голосованием: во что они инвестируют и так далее. При этом семья будет получать очень небольшой процент от прибыли.

Про атмосферу в России

Мне кажется, люди стали злее — статистически.

О том, почему не пришел на похороны Бориса Березовского

Леонид Богуславский и Борис Березовский познакомились в 1973 году в Институте проблем управления. В 1989 году Березовский вместе с Саматом Жабоевым основали автомобильную торговую компанию "ЛогоВАЗ". Березовский стал ее генеральным директором, а Богуславский — его заместителем.

Мне было некомфортно, потому что мне казалось, что это будет какая-то демонстрация. Это не отдать должное, проститься, что называется.

О смерти Бориса Березовского и его суде с Романом Абрамовичем

Борис Березовский умер в 2013 году. Официальной причиной его смерти считается самоубийство.

Я не знаю [совершал ли Березовский самоубийство]. Слишком много противоречий. С одной стороны, он по своим воле, силе, жизнелюбии человек, с которым очень сложно связать такой акт ухода из жизни. С другой стороны, надо было бы наблюдать тот уровень депрессии, который у него возник, когда он проиграл суд (Борис Березовский проиграл суд против своего бывшего партнера Романа Абрамовича. — Прим. ред.). По чесноку, проиграл несправедливо. Он [Березовский] допустил все возможные ошибки во время судебного процесса, которые можно допустить.

В 2007 году Борис Березовский подал иск в суд против Романа Абрамовича с требованием взыскать с него 5,6 миллиарда долларов. Березовский настаивал, что недополучил эти деньги после продажи по низкой цене "Сибнефти" и "Русала". Он утверждал, что Абрамович оказывал на него давление и угрожал.

Мариана Панкина