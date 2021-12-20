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Министр обороны Германии очертила права России в Европе

Министр обороны Германии очертила права России в Европе

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что у России "нет никакого права" давать указания партнерам НАТО. Таким образом она прокомментировала российский проект соглашения о безопасности в Европе.

Выступая на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, она подчеркнула: требования Москвы будут предметно обсуждаться на Западе на следующей неделе.

Мы должны четко сказать России, что у нее нет никакого права указывать партнерам НАТО, как им следует себя вести.

В свою очередь министр прибалтийской страны обвинил РФ в попытке расколоть альянс и ослабить его защищенность на восточном фланге. Он назвал требования Кремля неприемлемыми и отказал Москве в праве делить Европу на сферы влияния и запретить странам выбирать свою ориентацию по безопасности.

Как сообщал Ruposters, ранее в России пригрозили дать военный ответ, если Североатлантический альянс продолжит "давить на больные точки".

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По материалам: uposters.ru

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