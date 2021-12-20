Московский школьник занял абсолютное первое место на Международной олимпиаде по информатике

Все участники российской сборной удостоены золотых медалей на Международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics (RMI2021), которая прошла с 15 по 17 декабря в г. Бухаресте (Румыния) в дистанционном формате. При этом Фёдор Ромашов из Москвы занял абсолютное первое место, набрав максимально возможный балл на состязании, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Золотые медали завоевали:

Фёдор Ромашов, 11-классник СУНЦ МГУ (Москва);

Данил Клищ, 11-классник Физико-математического лицея № 31, (Челябинская область);

Александр Бабин, 11-классник Лицея № 7 (Красноярский край);

Антон Степанов, 10-классник Лицея «Вторая школа» (Москва).

Основные туры олимпиады прошли 16 и 17 декабря. Школьникам предлагалось решить шесть задач на одном из одобренных жюри языков программирования.

В этом году российская сборная сформирована в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, проводимых на базе Московского физико-технического института (национального исследовательского университета, МФТИ). Подготовка и отбор велись тренерским штабом сборной под руководством Алексея Малеева, директора Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Руководил командой Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО. Заместитель руководителя сборной – Михаил Пядеркин, младший научный сотрудник лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых приложений МФТИ.

Romanian Master of Informatics проходит ежегодно с 2011 года. Соревнование проводится в рамках подготовки к Международной олимпиаде школьников по информатике IOI. В работе научного комитета, разрабатывающего задания соревнования, принимают участие специалисты ведущих университетов Европы, включая Оксфордский университет (Великобритания), Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха (Швейцария), Бухарестский университет (Румыния). Каждая команда может состоять из четырёх участников и двух руководителей.

В 2020 году в олимпиаде принимали участие команды из 14 стран мира. По итогам состязания российские школьники завоевали 26 медалей. Нашу страну на турнире представляли восемь команд.