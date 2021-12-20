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Муж Анастасии Заворотнюк заработал баснословные деньги за два дня

Муж Анастасии Заворотнюк заработал баснословные деньги за два дня
Стало известно, сколько заработал муж актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев всего за пару дней. Фигурист сейчас остался единственным добытчиком в семье. А денег на лечение и уход за больной раком мозга «прекрасной няней» требуется очень много. Возможно, именно по этой причине фигурист попал нынешним летом в «черные списки» судебных приставов. Но сейчас, судя по всему, Чернышеву удалось расплатиться с государством за счет средств самого государства.
Анастасия Заворотнюк с мужем На сайте госзакупок появилась информация, что Петр Чернышев получил 2,7 миллиона рублей за два выступления в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» на выставке «Экспо» в Дубае. Ледовую сказку показали в рамках Дня России. Два года назад ему удалось заработать примерно столько же за 19 выступлений, правда не по госконтракту, а от «Росконцерта». При этом в Дубае Чернышев не был рекордсменом в оплате своего труда, больше него получила фигуристка Маргарита Дробязко — вообще почти 3 миллиона рублей. А вот о сумме вознаграждения Татьяне Навке на сайте нет ни слова, пишет «Экспресс газета». Зато известно, что Олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой за выступление в том же Дубае заплатили 1,2 миллиона рублей. Хоть и в два раза меньше, чем супругу Анастасии Заворотнюк, но тоже немало.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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