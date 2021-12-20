Муж Анастасии Заворотнюк заработал баснословные деньги за два дня

Стало известно, сколько заработал муж актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев всего за пару дней. Фигурист сейчас остался единственным добытчиком в семье. А денег на лечение и уход за больной раком мозга «прекрасной няней» требуется очень много. Возможно, именно по этой причине фигурист попал нынешним летом в «черные списки» судебных приставов. Но сейчас, судя по всему, Чернышеву удалось расплатиться с государством за счет средств самого государства.Анастасия Заворотнюк с мужем На сайте госзакупок появилась информация, что Петр Чернышев получил 2,7 миллиона рублей за два выступления в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» на выставке «Экспо» в Дубае. Ледовую сказку показали в рамках Дня России. Два года назад ему удалось заработать примерно столько же за 19 выступлений, правда не по госконтракту, а от «Росконцерта». При этом в Дубае Чернышев не был рекордсменом в оплате своего труда, больше него получила фигуристка Маргарита Дробязко — вообще почти 3 миллиона рублей. А вот о сумме вознаграждения Татьяне Навке на сайте нет ни слова, пишет «Экспресс газета». Зато известно, что Олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой за выступление в том же Дубае заплатили 1,2 миллиона рублей. Хоть и в два раза меньше, чем супругу Анастасии Заворотнюк, но тоже немало.